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Франция вводит с 16 января комендантский час

20:38
  • четверг
  • 14 января 2021

Он будет действовать с 18:00 до 6 часов утра

Комендантский час вводится на всей территории Франции с 16 января. Как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс, он будет действовать с шести часов вечера до шести часов утра.
Во Франции вводят новые ограничения из-за коронавируса

"Вирус продолжает стремительно распространяться по всей территории... Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час с 18:00 как минимум на 15 дней", - заявил французский премьер.

Кастекс также сообщил об ограничениях, которые коснутся прибывающих во Францию из-за пределов Евросоюза. С 18 января все они будут обязаны сдать тест на коронавирус перед вылетом. А по прибытии их ожидает еще один тест и недельный карантин.

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