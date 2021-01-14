Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Причины блокировки не называются

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.

"Аккаунт Sputnik V заблокирован. Мы выясняем причины этого", - сказал представитель РФПИ.

Ранее Twitter, а вслед за ним и другие популярные соцсети, такие как Facebook и Instagram, заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. В Twitter эти действия объяснили опасениями того, что учетная запись будет использована для призывов к беспорядкам.

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