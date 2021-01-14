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Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

20:54
  • четверг
  • 14 января 2021

Причины блокировки не называются

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.
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"Аккаунт Sputnik V заблокирован. Мы выясняем причины этого", - сказал представитель РФПИ.

Ранее Twitter, а вслед за ним и другие популярные соцсети, такие как Facebook и Instagram, заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. В Twitter эти действия объяснили опасениями того, что учетная запись будет использована для призывов к беспорядкам.

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