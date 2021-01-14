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Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter разблокирован

21:40
  • четверг
  • 14 января 2021

Объяснений действиям администрации соцсети пока нет

Социальная сеть Twitter сняла блокировку с аккаунта российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Объяснений действиям администрации соцсети пока нет.
Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.

На днях Twitter, а вслед за ним и другие популярные соцсети, такие как Facebook и Instagram, заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как сторонники американского лидера ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса.

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