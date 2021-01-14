В США официально признали Россию "враждебным государством"

Заключение вынесло Министерство торговли

Минторг США принял постановление, позволяющее ужесточить контроль в сфере информационных технологий. Это стало возможным благодаря тому, что ведомство признало правительства некоторых стран "враждебными" Америке. В списке - Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Куба, а также лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

"Постановление обеспечит устойчивость цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Министерства торговли США.

Ранее тем, чтобы американские технологии не попали в руки враждебных стран, озаботилось бюро промышленности и безопасности того же ведомства. Новые правила, вступающие в силу 16 марта 2021 года, затрагивают не только поставки, но и сервисное обслуживание.

В Москве уже отреагировали на демарш Вашингтона. По словам экспертов, он никак не затронет работу Минобороны России и других силовых ведомств, так как американские технологии там и так не использовались, передает РИА Новости.

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