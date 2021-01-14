Стала известна причина блокировки аккаунта вакцины "Спутник V" в Twitter

Администрация соцсети заявила о взломе

Администрация социальной сети Twitter назвала причину временной блокировки аккаунта российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее версии, учетная запись была взломана.

"Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США", - сообщается в официальном аккаунте вакцины "Спутник V".

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V" без объяснения причин. Об этом заявил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций. Через некоторое время учетная запись была разблокирована.

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