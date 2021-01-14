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Борис Грачевский умер на 72-м году жизни

23:11
  • четверг
  • 14 января 2021

Он болел коронавирусом

В Москве скончался создатель "Ералаша" Борис Грачевский. Ему был 71 год. О смерти Грачевского сообщила жена режиссера Екатерина Белоцерковская.

Борис Грачевский заболел коронавирусом
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"Он умер", - сказала она агентству ТАСС.

В конце декабря Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, однако позднее создателя "Ералаша" поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 11 января Грачевского вывели из медикаментозного сна.

14 января стало известно, что медикам пришлось снова ввести его в кому из-за ухудшения самочувствия.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом создал детский киножурнала "Ералаш".

Борис Грачевский в программе "Сто вопросов взрослому" на канале "ТВ Центр"

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Борис Грачевский
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