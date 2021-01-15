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Названы сроки окончания строительства "Северного потока - 2"

07:32
  • пятница
  • 15 января 2021

Речь идет о первом полугодии 2021-го

Как написало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, капитальное строительство на одной из двух ветвей газопровода "Северный поток-2" завершится в первой половине 2021 года.

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Уточняется, что укладка датского участка будет завершена к концу мая. Вскоре после этого трубоукладочная баржа "Фортуна" приступит к работам в водах Германии - их закончат в июне.

Вместе с тем уже 15 января стартует укладка труб в исключительной экономической зоне Дании - к месту достройки вернулось судно "Балтийский исследователь".

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Соединенные Штаты не раз выступали противниками проекта. В январе Вашингтон вновь предупредил ряд европейских стран о риске санкций для их компаний, участвующих в строительстве.

В Великобритании "Северный поток - 2" также назвали чрезвычайно опасным. В британском парламенте считают, что проект поставит страны НАТО под давление Москвы.

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