ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, когда Сенат займтся делом об импичменте Трампа

07:44
  • пятница
  • 15 января 2021

Это произойдет сразу после инаугурации Джо Байдена

Уже через час после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена Сенат США начнет рассматривать обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Политическое отступничество: к чему может привести импичмент Трампу
В США официально признали Россию "враждебным государством"

Как уточняется в публикации, к процедуре приступят 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 по Москве). Планы могут измениться, если так решат все 100 членов верхней палаты Конгресса.

Также в материале Politico сказано, что законодательная повестка дня Байдена, скорее всего, вступит в прямое столкновение в Сенате с процессом импичмента Трампа, что может существенно осложнить ход дела.

13 января палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа. В поддержку документа высказались 232 законодателя, против - 197. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл вскоре после этого объявил, что вердикт не будет вынесен до истечения срока президентских полномочий действующего главы государства.

Сам Трамп обратился к нации с видеообращением. В нем он еще раз осудил беспорядки в Вашингтоне, вспыхнувшие во время утверждения результатов выборов. О своем импичменте президент не сказал ни слова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стало известно, когда Сенат займтся делом об импичменте Трампа
Стало известно, когда Сенат займтся делом об импичменте Трампа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.