Стало известно, когда Сенат займтся делом об импичменте Трампа

Это произойдет сразу после инаугурации Джо Байдена

Уже через час после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена Сенат США начнет рассматривать обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Как уточняется в публикации, к процедуре приступят 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 по Москве). Планы могут измениться, если так решат все 100 членов верхней палаты Конгресса.

Также в материале Politico сказано, что законодательная повестка дня Байдена, скорее всего, вступит в прямое столкновение в Сенате с процессом импичмента Трампа, что может существенно осложнить ход дела.

13 января палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа. В поддержку документа высказались 232 законодателя, против - 197. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл вскоре после этого объявил, что вердикт не будет вынесен до истечения срока президентских полномочий действующего главы государства.

Сам Трамп обратился к нации с видеообращением. В нем он еще раз осудил беспорядки в Вашингтоне, вспыхнувшие во время утверждения результатов выборов. О своем импичменте президент не сказал ни слова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"