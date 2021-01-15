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Семь человек погибли и более 600 пострадали из-за землетрясений в Индонезии

08:09
  • пятница
  • 15 января 2021

Существует угроза цунами

Жертвами серии землетрясений на острове Сулавеси в Индонезии стали по меньшей мере семь человек, передает агентство Reuters. Эксперты отмечают, что могут последовать мощные афтершоки. Магнитуды двух землетрясений оценивают в 5,7 и 6,2.

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По имеющимся к настоящему моменту данным, ранения получили более 600 человек. Существует угроза цунами. В пострадавшую от стихии провинцию Западный Сулавеси направилась министр по социальным вопросам Три Рисмахарини.

Как пишет ТАСС со ссылкой на портал Detik, свои дома были вынуждены покинуть около двух тысяч человек. Свыше 60 зданий разрушены - в том числе офис местного губернатора и отель. Уже произошло несколько оползней. Агентство France-Presse в свою очередь передает, что под завалами обрушившегося здания больницы городе Мамуджу находятся более 10 человек.

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