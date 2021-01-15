"Режим гражданской войны": эксперт оценил работу противников Трампа

Тимофей Бордачев считает, что сейчас демократов не интересует юридическая сторона вопроса

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политический кризис в США. Какие последствия для внутренней и внешней политики США повлечёт за собой нынешняя кампания против Дональда Трампа? Грозит ли рядовым американцам ущемление их прав? Сохранят ли США роль ведущей мировой державы? Как изменится политика Белого дома с приходом Джо Байдена? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Противники Дональда Трампа сейчас действуют в режиме гражданской войны. Законодательная и юридическая сторона вопроса их интересует в последнюю очередь. Они понимают, что если сейчас своего добьются, то потом смогут это прикрыть юридически. Поэтому для них самое важное – добиться политического результата", - сказал эксперт.

Полный комментарий Бордачева смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"