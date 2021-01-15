Москвичей предупредили об аномально холодной пятнице

Вероятность осадков - минимальная

В пятницу, 15 января, столбики термометров в Москве опустятся до минус 17, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, которого цитирует РИА "Новости".

"Температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы", - отметил метеоролог.

Он добавил, что вероятность осадков сегодня - минимальная, можно также ожидать, что на какой-то период из-за облаков покажется солнце.

Официальный прогноз на 15 января в Москве - минус 15-17, облачно с прояснениями, без осадков. В Подмосковье минус - минус 14-19. Порывы ветра будут достигать 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

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