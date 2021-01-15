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В Швеции опубликовали видео о подготовке к войне с Россией

08:49
  • пятница
  • 15 января 2021

Местом битвы объявлена Арктика

Хочешь мира - готовься к войне. Швеция сдула пыль с крылатого латинского выражения. И запустила в YouTube серию тревожных роликов. Сценарии будущего, разработанные шведским Агентством по чрезвычайным ситуациям.

Музыка тревожная. Сценарии драматичные. Местом битвы объявлена Арктика, конфликт уже начался, убеждают шведские сценаристы, и задают вопрос – когда же начнется война?

Шведов ждут кибератаки, противник будет действовать решительно. Не пожалеют ни стариков, ни детей. Война в городах. В конце концов, и ядерный удар не исключен. Гиперзвуковые ракеты точно бьют в цель. Красиво сняли, не экономили. Вывод – действовать нужно быстро. Апокалипсис близко.

С кем биться будут и где вероятный противник? Прямо не говорят. Но Соединенные Штаты в этой войне точно за Швецию. К чему эти тревожные сценарии?

- Шведы с Россией уже воевали...

- Швеции приходится расплачиваться за агрессивную внешнюю политику США. Хотя, возможно, вам нравится такая политика.

Недавно невозмутимая эстонская армия запустила серию роликов о собственной непобедимости и готовности выстоять в любой войне. Кому отпор готовы дать? Противника тоже не называют. Но когда медведь рычит в лицо стойкому эстонскому солдату, подсказок, с кем готовы биться, уже не надо.

Паранойя, охватившая некоторые страны, живущие в ожидании российской агрессии, иногда провоцирует по-настоящему пародийные инициативы. Так, Партия реформ в эстонском парламенте предложила вынести на референдум вопрос: "Было бы в Эстонии лучше жить, если бы Эстония входила в состав России?"

Скандал на всю страну, обвинения в подрывной деятельности. Парламентарии всего лишь решили потроллить намеченный на 2021 год референдум о том, надо ли добавить в Конституцию Эстонии положение о браке как союзе мужчины и женщины. И депутаты внесли на рассмотрение несколько тысяч актуальных вопросов, в частности, надо ли в Эстонии запретить ножи и вилки? И не слишком ли много на острове Хийу-маа людей?

Но эстонский парламент не теряет бодрости духа и хорошего настроения в любой ситуации. Интересно, те, кто плодит милитаристские ролики о военной угрозе, иногда задумываются о том, что в действительности все не так, как на самом деле?

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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