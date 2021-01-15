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"Во мне сидит какой-то пацан": чем запомнится умерший от COVID-19 Борис Грачевский

08:47
  • пятница
  • 15 января 2021

Создателю "Ералаша" был 71 год

Печальное известие пришло этой ночью. Скончался Борис Грачевский, ему был 71 год. Художественному руководителю детского юмористического журнала "Ералаш" в декабре поставили диагноз COVID-19. Всё это время медики боролись за его жизнь, они фиксировали и улучшение состояния пациента, но оно оставалось стабильно тяжёлым.

Памяти Бориса Грачевского
Борис Грачевский умер на 72-м году жизни

Поверить в то, что Борисом Грачевским всё уже снято, что его больше нет, сложно. Всего месяц назад он был полон сил и планов. Да и возраст свой не чувствовал, признавался в этом многократно.

"Во мне сидит какой-то пацан. Ему 12 лет. Он не меняется с точки зрения возраста. Но он очень меняется с точки зрения мироощущения", - сказал Грачевский.

Делом и смыслом его жизни был "Ералаш". Судьба распорядилась причудливым образом. Молодой токарь после службы в армии пришел на киностудию имени Горького. И начал работать грузчиком. А всего через шесть лет основал вместе с драматургом Александром Хмеликом детский юмористический киножурнал. Тонкий, острый и очень добрый.

В каждом сюжете – не просто анекдот. Важная мысль и важные персоны. В Ералаше мечтали сыграть народные и заслуженные артисты, самые известные и всеми любимые.

За полвека Ералаш вырос вместе со своими героями. И благодаря Грачевскому всегда говорил исключительно на понятном детям языке.

Борис Грачевский в программе "Сто вопросов взрослому" на канале "ТВ Центр"

Но если со взрослыми всё ясно – они не просто соглашались на съемки, а умоляли взять их в "Ералаш". То как Борис Грачевский отбирал юных актёров? Загадка. Причем для многих это было началом большого звёздного пути.

Он с удовольствием  пел, танцевал, снимал, играл, жил. К своей славе относился с юмором. Не мог иначе.

Борис Грачевский еще писал рассказы и стихи. Свой сборник назвал очень точно и радостно – "Идущий по солнечной стороне жизни". Он там настоящий, с открытой душой, со слезами на глазах. А его любимые пронзительные строки были не о журавле в небе, а о замёрзшем воробушке в руке.

Ольга Стрельцова, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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