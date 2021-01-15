От Якутии до Москвы: российские регионы охватили лютые морозы

Потепления не ожидается

В Якутии установились аномальные морозы, в некоторых районах - до минус 57-ми. Таких холодов в республике не было последние 10 лет. На дорогах - практически нулевая видимость.

Отменили занятия в школах Коми. На автотрассах работают 19 стационарных пунктов обогрева для водителей.

В европейской части России - метели и гололедица. Серьёзные пробки на дорогах в Тамбовской, Тверской, Нижегородской и Пензенской областях. Казань накануне стояла в 10-бальных пробках. Буран не прекращается в регионе вторые сутки. Ограничен проезд по федеральным трассам, отменено большое количество автобусных маршрутов.

12 тысяч единиц уборочной техники выведено на очистку улиц в Москве. На дорогах - многочисленные ДТП. Водителей просят пересесть на общественный транспорт. В пятницу в столице ожидается до -17.

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