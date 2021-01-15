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Президент Боливии одним из первых в стране привьется "Спутником V"

08:48
  • пятница
  • 15 января 2021

Луис Арсе таким образом продемонстрирует уверенность в ее безопасности

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что первым в стране сделает прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", чтобы таким образом продемонстрировать населению уверенность в государственной кампании по вакцинации.

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В Боливии для всеобщей вакцинации населения решили закупить не только российский препарат, но также 5 миллионов доз препарата от AstraZeneca. Также в стране надеются получить порядка 3 миллионов вакцины в рамках механизма COVAX.

"Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, из этой партии из 6 тысяч вакцин, которая поступит в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, который мы организуем", - сообщил представитель президента Боливии Хорхе Рихтер.

Он подчеркнул, что первые прибывшие в страну вакцины "будут предназначены в первую очередь для медицинского сектора, потому что они наиболее подвержены заражению".

Решение президента Боливии привиться российской вакцины вызвано клеветнической компанией против препарата "Спутник V" в соцсетях, которую пытались организовать оппозиционные политические силы, передает информационное агентство ABI.

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