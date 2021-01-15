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Путин поздравил Следственный комитет с юбилеем

09:08
  • пятница
  • 15 января 2021

Президент отметил, что накопленную следственную практику необходимо совершенствовать

Сегодня исполнилось 10 лет с момента образования в России Следственного комитета как независимой структуры с широкими полномочиями, передает "ТВ Центр".

Этот статус, как подчеркнул в своём обращении президент Владимир Путин, позволил вывести работу следственных органов на новый уровень, создать условия для эффективной борьбы с коррупцией и другими тяжкими преступлениями, в том числе террористического и экстремистского характера.  Президент отметил, что накопленную следственную практику необходимо совершенствовать, оперативно реагируя на новые угрозы.

Президент уверен, что следователи СКР обладают кристальной честностью и высоким профессионализмом. "Абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и четко выполняют свой служебный долг", - считает глава государства.

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