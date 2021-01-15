Российские инструкторы провели учения с сирийскими артиллеристами

Их научили пользоваться оптикой и РЛС

Российские военные в Сирии провели учения с коллегами-артиллеристами из добровольческого штурмового корпуса армии Арабской республики. Участникам сборов наши инструкторы показали, как пользоваться оптическими приборами и радиолокационными станциями.

Самостоятельно обнаружить противника, определить расстояние до его позиций, правильно скорректировать огонь батареи: российские военные инструкторы обучают сирийских солдат азам артиллерийской науки. Эти солдаты воюют не первый год. Умеют заряжать пушки и минометы, но вот профессиональных знаний о том, как брать ориентиры на местности, как наводить батарею, пользоваться оптическими приборами, и уж тем более, радиолокационной станцией для поиска огневых точек противника - практически нет. Инструкторам многие тонкости приходится объяснять с нуля.

"Целью сборов является обучить военнослужащих, действующих в составе поисково-разведывательных отрядов, самостоятельно вызывать огонь артиллерии, поражая при этом живую силу и огневые средства противника", - говорит инструктор по артиллерийской подготовке Роман Гуров.

Современный артиллерийский бой, повторяют инструкторы, это не стрельба по мишеням, а операция, состоящая из множества этапов. Они внимательно наблюдают. И стараются. Учатся рассчитывать дистанцию до противника на картах и специальных таблицах.

"Это большой опыт, можно сказать академические знания. Благодаря вашим советникам, мы получаем очень хорошие результаты в подготовке", - говорит командир артбатальона Гайяз Ахмед Сахер.

Именно этого опыта и навыков бойцам, как, впрочем, и всей сирийской армии, не хватает. Многие специалисты погибли. Заместить их не кем. На фронт приходилось отправлять новобранцев. От того и потери порой были высокие. Теперь ситуация кардинально меняется.

Они еще не элита артиллерии, только учатся. Но благодаря российским военным точно не станут для боевиков легкой мишенью. Скоро солдатам предстоят уже совсем не учебные вылазки.

Главное преимущество этого, образно говоря, военно-полевого университета в том, что здесь теория и практика одновременно. Управлять огнем эти солдаты смогут не хуже, чем выпускники военных училищ. Один недостаток - снарядов для учебных стрельб маловато.

Это потому что в пяти километрах Идлиб. И боеприпасы приходится экономить на случай, если вооруженные группировки попытаются перейти в контрнаступление.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр". Сирия.

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