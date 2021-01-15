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Гинцбург оценил перспективы однокомпонентной вакцины

08:57
  • пятница
  • 15 января 2021

Ее появление не исключено, но не в ближайшее время

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил варианта создания однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции.

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"Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать. Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено", - цитирует Гинцбурга РИА "Новости".

Четких подходов, продолжил директор центра Гамалеи, в этом вопросе пока нет.

Ранее Гинцбург рассказал, что технология создания комбинированных вакцин уже отработана. По его словам, препарат, который будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, может появиться уже к концу 2022 года.

В августе 2020 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и получила название "Спутник V". Вакцинация проводится путем введения двух компонентов с промежутком в три недели. Применение препарата в России началось в декабре прошлого года. Согласно распоряжению президента Владимира Путина, со следующего понедельника вакцинация в стране становится массовой.

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