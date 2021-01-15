Число жертв землетрясений в Индонезии выросло до 26

Десятки могут находиться под завалами

В результате серии землетрясений в Индонезии погибли по меньшей мере 26 человек, пишет ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Ранее поступала информация о семи погибших и более 600 пострадавших. Землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 произошли на острове Сулавеси. Эксперты предупреждают, что могут последовать мощные афтершоки. Также существует угроза цунами.

Сообщалось, что более 60 зданий оказались разрушены. Около двух тысяч человек в Западном Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Произошло несколько оползней.

Министр по социальным вопросам Три Рисмахарини направилась в пострадавшую от стихии провинцию Западный Сулавеси. Уточняется, что десятки человек могут все еще находиться под завалами.

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