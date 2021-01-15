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Бузова намекнула на фиктивность брака с Манукяном

09:19
  • пятница
  • 15 января 2021

Бракосочетание на берегу моря вызвало много вопросов

Певица Ольга Бузова вернулась домой после отдыха и намекнула подписчикам, что ее свадьба на Мальдивах с блогером Давидом Манукяном – не более чем приятное воспоминание.
Бузова сыграла свадьбу на Мальдивах

Новогодние каникулы Бузова и Манукян провели на Мальдивах, где устроили собственную свадебную церемонию и даже позвали священника. Однако о том, планируется ли регистрация брака в российском ЗАГСе, никто из "молодоженов" рассказывать не стал. Это вызвало недоверие у подписчиков – ведь свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России.

Теперь же новый пост в Instagram Бузовой подтвердил подозрения поклонников пары. "Долетели! Все, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах", - написала звезда.

Многие сочли, что таким образом Бузова намекнула на фиктивность свадьбы. "И свадьба тоже?"; "Видимо, включая вашу свадьбу. Хотелось бы пожелать вам все-таки свадьбы настоящей"; "Расходимся, про свадьбу ничего не скажут", - отреагировали подписчики в комментариях.

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