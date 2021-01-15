ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме ответили на слова экс-президента Украины о крымском "компромиссе"

08:59
  • пятница
  • 15 января 2021

Статус полуострова однозначен и не подлежит обсуждению, отмечают парламентарии

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что России следует пойти на переговоры с Украиной по поводу Крыма, чтобы найти компромисс и разрешить противоречия между странами. В Государственной думе на это отметили, что статус Крыма давно определен и разговаривать тут не о чем.

ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму
В Госдуме оценили идею Киева провести саммит по Крыму

"Статус полуострова однозначен - это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину", - цитирует РИА "Новости" слова депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета.

Он добавил, что полуостров никогда не был для Украины родным регионом, а был интересен Киеву исключительно в плане торговли землей.

Вместе с тем депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что у Кравчука нет политического влияния, поэтому его слова никак не связаны с официальной позицией Киева. Как подчеркнул Бальбек, Кравчук сегодня не имеет никакого отношения к принятию решений на государственном уровне.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Киевские власти считают это аннексией. Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.