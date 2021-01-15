В Госдуме ответили на слова экс-президента Украины о крымском "компромиссе"

Статус полуострова однозначен и не подлежит обсуждению, отмечают парламентарии

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что России следует пойти на переговоры с Украиной по поводу Крыма, чтобы найти компромисс и разрешить противоречия между странами. В Государственной думе на это отметили, что статус Крыма давно определен и разговаривать тут не о чем.

"Статус полуострова однозначен - это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину", - цитирует РИА "Новости" слова депутата нижней палаты парламента Михаила Шеремета.

Он добавил, что полуостров никогда не был для Украины родным регионом, а был интересен Киеву исключительно в плане торговли землей.

Вместе с тем депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что у Кравчука нет политического влияния, поэтому его слова никак не связаны с официальной позицией Киева. Как подчеркнул Бальбек, Кравчук сегодня не имеет никакого отношения к принятию решений на государственном уровне.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Киевские власти считают это аннексией. Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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