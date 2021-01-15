ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине начинается новый этап "украинизации"

09:33
  • пятница
  • 15 января 2021

Власти страны пригрозили бизнесу штрафами за отказ говорить по-украински

На Украине с 16 января начинается новый этап украинизации. Теперь в магазинах, барах и музеях запрещено говорить на русском языке. Нарушителям грозит серьезный штраф.

Главком армии Украины призвал наказать Россию "за все преступления"
Украинцам предложили "стучать" на говорящих по-русски продавцов

В первую очередь, новые языковые ограничения скажутся на русскоговорящем населении страны. За отказ изъясняться на государственном языке сначала будут выноситься предупреждения с требованием исправить ситуацию в течение месяца. Однако при повторном нарушении уже придется раскошелиться – штрафные санкции предполагают уплату суммы в размере от 150 до 250 долларов. Отмечается, что обслуживание клиента на негосударственном языке может осуществляться лишь по его персональной просьбе.

Защитники украинского языка даже успели подготовить специальную методичку, объясняющую, что нужно сделать, "если с вами отказались говорить на украинском в кафе или магазине". Основной совет – написание доноса, передает РЕН ТВ.

При этом не всех в стране устраивает решение Верховной рады обязать бизнес говорить по-украински. "С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Это абсурд. Бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок. Предлагаю просто отменить эти штрафы, а не плодить доносчиков", - отреагировал на новый закон депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Верховная рада
Верховная рада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.