На Украине начинается новый этап "украинизации"

Власти страны пригрозили бизнесу штрафами за отказ говорить по-украински

На Украине с 16 января начинается новый этап украинизации. Теперь в магазинах, барах и музеях запрещено говорить на русском языке. Нарушителям грозит серьезный штраф.

В первую очередь, новые языковые ограничения скажутся на русскоговорящем населении страны. За отказ изъясняться на государственном языке сначала будут выноситься предупреждения с требованием исправить ситуацию в течение месяца. Однако при повторном нарушении уже придется раскошелиться – штрафные санкции предполагают уплату суммы в размере от 150 до 250 долларов. Отмечается, что обслуживание клиента на негосударственном языке может осуществляться лишь по его персональной просьбе.

Защитники украинского языка даже успели подготовить специальную методичку, объясняющую, что нужно сделать, "если с вами отказались говорить на украинском в кафе или магазине". Основной совет – написание доноса, передает РЕН ТВ.

При этом не всех в стране устраивает решение Верховной рады обязать бизнес говорить по-украински. "С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Это абсурд. Бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок. Предлагаю просто отменить эти штрафы, а не плодить доносчиков", - отреагировал на новый закон депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

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