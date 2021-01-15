СК сообщил, что киллерам за убийства теперь платят криптовалютой

Работать с таким случаями довольно тяжело

Как рассказал глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России Константин Комарда, в качестве оплаты за заказные убийства киллеры стали брать криптовалюту.

"По делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа", - цитирует представителя СК ТАСС.

Комарда также отметил, что в подобных случаях довольно тяжело установить отправившего оплату заказчика. Дело в том, что при конвертации криптовалюты в обычную транзакции проводятся через 15-20 электронных кошельков, которые при этом оформлены на посторонних лиц. Эти операции, делится сведениями СК, тщательно размываются в числе десятков тысяч других, так что правоохранительным органам требуется специальное программное обеспечение. Для работы также зачастую привлекают IT-специалистов.

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