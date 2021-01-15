ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК сообщил, что киллерам за убийства теперь платят криптовалютой

09:34
  • пятница
  • 15 января 2021

Работать с таким случаями довольно тяжело

Как рассказал глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России Константин Комарда, в качестве оплаты за заказные убийства киллеры стали брать криптовалюту.

"Золотая лошадка": эксперты объяснили привлекательность биткоина для инвесторов
Убийство женщины на Профсоюзной улице попало на видео

"По делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа", - цитирует представителя СК ТАСС.

Комарда также отметил, что в подобных случаях довольно тяжело установить отправившего оплату заказчика. Дело в том, что при конвертации криптовалюты в обычную транзакции проводятся через 15-20 электронных кошельков, которые при этом оформлены на посторонних лиц. Эти операции, делится сведениями СК, тщательно размываются в числе десятков тысяч других, так что правоохранительным органам требуется специальное программное обеспечение. Для работы также зачастую привлекают IT-специалистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Киллер
Киллер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.