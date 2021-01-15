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Число жертв серии землетрясений в Индонезии достигло 34

09:37
  • пятница
  • 15 января 2021

Cейсмологи не исключают повторного землетрясения

В Индонезии растёт число жертв серии землетрясений на острове Сулавеси. По последним данным, погибли 34 человека. Пострадавших сотни. Ведётся масштабная поисково-спасательная операция - под завалами остаются люди. В зоне бедствия в руинах находятся целые улицы.

Первый толчок был зафиксирован ещё накануне. За ним последовали 25 мощных афтершоков. Индонезийские сейсмологи не исключают повторного землетрясения, в этом случае возникнет ещё и угроза цунами, передает "ТВ Центр".

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