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К врачам в Буйнакске с отравлением обратились уже 196 человек

09:51
  • пятница
  • 15 января 2021

В больницах находятся 73 ребенка

В мэрии дагестанского Буйнакска сообщили, что число обратившихся к врачам с отравлением увеличилось до 196 человек. Об этом пишет ТАСС.

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"Всего за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребенка", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что возбудитель дизентерии обнаружен в воде, которой пользовались жители Буйнакска. Роспотребназор запретил употреблять воду из централизованной системы водоснабжения города.

Прежде рассматривалась версия о просроченных подарочных наборах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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