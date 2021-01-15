Глава Бурятии отправил правительство региона в отставку

Все министры пока будут исполняющими обязанности

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке регионального правительства, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой республиканской администрации.

"Требуются структурные изменения. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", - сказал Цыденов в ходе совещания.

Действующий кабмин продолжит работать до утверждения нового состава, уточнил глава региона. Все министры, добавил он, будут исполняющими обязанности, при этом работа правительства должна строиться с учетом цифровых методов.

Среди ключевых задач для нового кабмина Цыденов выделил модернизацию системы здравоохранения на фоне пандемии, сохранение озера Байкал и создание новых рабочих мест.

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