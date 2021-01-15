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Сергунина назвала самые популярные программы ВДНХ в 2020 году

09:48
  • пятница
  • 15 января 2021

Большинство мероприятий проходили в дистанционном формате

Самыми популярными онлайн-программами ВДНХ в прошлом году стали проекты "Технограда", центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2020 году выставка и ее резиденты перенесли свои программы в дистанционный формат. К концу года их посмотрели более 18 миллионов раз. Летом выставка впервые представила онлайн-путеводитель по фонтанам, а осенью был создан виртуальный гид по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ. Еще одним знаковым событием стал запуск портала наградных материалов.

"Большой популярностью пользовались онлайн-лекции и мастер-классы образовательного комплекса "Техноград", центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". И конечно, в 2020 году продолжилось благоустройство территории, а также научная реставрация архитектурных памятников выставки", - сообщила Наталья Сергунина.

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