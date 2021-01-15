ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Муцениеце рассказала об абьюзе в браке с Прилучным

10:09
  • пятница
  • 15 января 2021

Развод поменял отношение актрисы к жизни

Агата Муцениеце поделилась подробностями брака с Павлом Прилучным. По ее словам, годы совместной жизни с актером превратили ее из уверенной в себе девушки в подавленную женщину.

Бузова намекнула на фиктивность брака с Манукяном
"Я не плачу алименты": Виталий Гогунский впервые рассказал о разводе

Муцениеце призналась, что постоянно ощущала давление со стороны Прилучного, винила себя во всех возникающих проблемах и всячески оправдывала мужа.

"Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", - рассказала актриса.

Она предположила, что подобное поведение было вызвано сильной влюбленностью в теперь уже бывшего супруга, которому звезда старалась прощать все недостатки.

Актриса отметила, что в первое время после расставания ей было тяжело, однако она уже начала приходить в себя, а теперь даже чувствует себя готовой к новым отношениям. Однако теперь Муцениеце намерена найти заботливого и понимающего партнера, для которого станет музой, передает СтарХит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актёр Павел Прилучный с актрисой Агатой Муцениеце
Актёр Павел Прилучный с актрисой Агатой Муцениеце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.