Муцениеце рассказала об абьюзе в браке с Прилучным

Развод поменял отношение актрисы к жизни

Агата Муцениеце поделилась подробностями брака с Павлом Прилучным. По ее словам, годы совместной жизни с актером превратили ее из уверенной в себе девушки в подавленную женщину.

Муцениеце призналась, что постоянно ощущала давление со стороны Прилучного, винила себя во всех возникающих проблемах и всячески оправдывала мужа.

"Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", - рассказала актриса.

Она предположила, что подобное поведение было вызвано сильной влюбленностью в теперь уже бывшего супруга, которому звезда старалась прощать все недостатки.

Актриса отметила, что в первое время после расставания ей было тяжело, однако она уже начала приходить в себя, а теперь даже чувствует себя готовой к новым отношениям. Однако теперь Муцениеце намерена найти заботливого и понимающего партнера, для которого станет музой, передает СтарХит.

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