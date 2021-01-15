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В результате ДТП в Иркутской области погибли четыре человека

10:00
  • пятница
  • 15 января 2021

Один ребенок пострадал

На трассе "Вилюй" примерно в 100 километрах от города Братска в сторону города Усть-Кута в Иркутской области столкнулись два легковых автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Министерства внутренних дел.

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По предварительным данным, жертвами ДТП стали четыре человека. Один ребенок пострадал. Погибшие, уточняют в пресс-службе, - пожилая супружеская пара из Усть-Кута и 35-летние родители пострадавшего ребенка. 12-летняя девочка госпитализирована.

На место происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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