"Сказка сменилась ужасом": Сати Казанова рассказала о детстве и тяжелых 90-х

Певица была вынуждена с 17 лет зарабатывать на жизнь

Певица Сати Казанова поделилась тяжелыми воспоминаниями из детства. По словам экс-солистки группы "Фабрика", именно жизненные трудности побудили ее заняться музыкой.

Детство Казановой прошло в Кабардино-Балкарии и было "как в сказке". Отец будущей певицы работал дальнобойщиком и регулярно привозил дочери подарки. Однако с началом 90-х жизнь семьи резко изменилась.

"Потом пришли 90-е, и сказка сменилась ужасом, когда к папе приходили кредиторы и угрожали за долги. Мама плакала, папа не спал, ходил по комнате и думал как спасти семью. Переехав в Нальчик, мы жили бедно. Родители торговали на рынке, денег еле хватало на еду, и хлеб с маргарином стал нашим завтраком, обедом и ужином. Долги, бедность, съемная квартира, тараканы — все это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом", - рассказала исполнительница.

Чтобы как-то помочь семье, девушка с 17 лет начала петь в ресторане. Однако со временем она стала зарабатывать больше родителей. Спустя пару лет после переезда в Москву Казанова решила попробовать себя на "Фабрике звезд".

Певица добавила, что по сей день старается помогать родителям финансово.

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