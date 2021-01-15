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Российский космонавт показал северное сияние с борта МКС

11:50
  • пятница
  • 15 января 2021

Ему удалось запечатлеть оранжевый ореол сияния - это незаметный с поверхности Земли лимб

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал завораживающие кадры с орбиты. Он снял полярное сияние с борта МКС. Записью космонавт поделился в соцсетях.

Экипаж станции встретил рассвет над Северной Атлантикой, что позволило во всей красе насладиться редким природным явлением, передает "ТВ Центр". Космонавтам удалось запечатлеть оранжевый ореол сияния - так называемый лимб. Он практически незаметен с поверхности планеты, но хорошо виден из космоса.

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Северное сияние с борта МКС
Северное сияние с борта МКС
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