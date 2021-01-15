ФБР предупредило об угрозе насилия в день инаугурации Байдена

Избранный президент ранее перенес репетицию церемонии из соображений безопасности

Мирную передачу власти избранному президенту США попытаются сорвать ультраправые экстремисты. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на спецслужбы. В ФБР сегодня действительно заявили об угрозе насилия в день инаугурации. Джо Байден даже перенёс репетицию церемонии из соображений безопасности. Ещё не вступив в должность, он продолжает раздавать политические обещания.

Инаугурация под угрозой. ФБР предупреждает о возможных провокациях, нападениях на администрации отдельных штатов или даже втором штурме столичного Капитолия. Отмечается, что экстремисты могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие. По некоторым данным, сторонники Трампа 20 января могут пойти штурмом на Белый дом, Конгресс или любое другое госучреждение. Главное - навредить. В этой ситуации самая незавидная роль у пока еще действующего вице-президента. Майк Пенс отвечает за процедуру передачи власти и сам же с этой властью расстается. Да еще в такой неспокойной обстановке. Он провел совещание с силовиками, заявил, что все под контролем. Затем вышел к Капитолию, где пообщался с несколькими из 20 тысяч военных, прибывших охранять Вашингтон в эти смутные дни.

С 17 на 18 января перенесена репетиция инаугурации Байдена. Из соображений безопасности. Новоизбранный президент собирался ехать на торжественное мероприятие из домашнего Делавэра в Вашингтон на поезде. Но от железнодорожного путешествия отказались. Пассажирам, прибывающим в столицу, нельзя привозить с собой оружие, право на ношение которого охраняется американской Конституцией. Любопытно, что импичмент Трампу может вернуться бумерангом Байдену. Такое развитие событий уже прогнозируется. Республиканцы намерены готовить импичмент Джо за коррупцию. Это будет невозможно сделать до выборов в Конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в Палате представителей, при этом они уступают демократам всего пять мест. Если "красные" преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все, что сейчас происходит с его предшественником. Пока же Джо спокоен. В новом обращении он анонсировал если не победу над коронавирусом, то поддержку тех, кто от него страдает. Антикризисный план Байдена состоит из двух шагов. Шаг первый - долларовый дождь для простых американцев.

"Мы закончили работу по подготовке единовременной выплаты всем налогоплательщикам США в размере двух тысяч долларов. Шестисот долларов, которые выплачивались ранее, явно недостаточно. Люди вынуждены делать выбор между своими обязательными платежами и едой на столе. Этот кризис стал проблемой для нескольких поколений работоспособного населения Америки", - сказал избранный президент США Джо Байден.

На себе новый президент тоже экономить не собирается. В Белом доме грядет генеральная уборка. Настолько масштабная, что затраты на неё превышают все совершавшиеся до сих пор - полмиллиона долларов из кармана налогоплательщиков. Планируется основательная дезинфекция здания. Новый хозяин хочет в прямом смысле выпарить дух предшественника, который действительно пакует чемоданы. Как пишут таблоиды, в Белый дом завезли большую партию картонных коробок. Пока еще первая леди Мелания Трамп начала заниматься переездом несколько недель назад и, как тонко отмечают СМИ, уже "наполовину выехала" из Белого дома. Направление известно - собственный пляж во Флориде. Чета Трампов всегда предпочитала курорт промозглому и такому неспокойному Вашингтону.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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