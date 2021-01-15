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Тысячи жителей Тверской области остались без электричества из-за непогоды

11:43
  • пятница
  • 15 января 2021

Работы по восстановлению электросетей продолжаются уже больше суток

Аномальные морозы и метели в центральной России, на Урале, Дальнем Востоке. В Якутии - минус 50 и ниже. Таких холодов в республике не было последние 10 лет. Сильные снегопады и сложная ситуация на дорогах в Татарстане. В регионе ограничивают движение междугородних автобусов. В Твери без электричества остались несколько тысяч жителей.

Обильные снегопады и сильные порывы ветра в Тверской области оставили без электричества более 5 тысяч человек. Работы по восстановлению электросетей продолжаются уже больше суток. Без света остаются жители Бежецкого, Каширского и Кимрского районов.

После сильной метели возобновилось движение междугородних автобусов и грузовиков в Татарстане. Там потеплело до минус 9, но синоптики предупреждают - сильный ветер со снегом ожидается и сегодня. Поэтому пока есть время, необходимо расчистить то, что намело накануне.

- Сейчас приедем, лопаты в руки - и вперед, фитнес. Кто хочет, присоединяйтесь. Приезжайте в Казань.

Немало снежной работы и у жителей Пензенской области.

- Вот я приехал. Вылез кое-как. Хорошо, тут еще центральную дорогу почистили.

Из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых городах Пензенской области в ближайшие дни школьников перевели на дистанционное обучение.

В Челябинской области военные автоинспекторы усилили патрулирование дорог. Помогают вытаскивать машины из снега. И при необходимости предлагают водителям согреться.

МЧС продолжает разворачивать пункты обогрева и в Республике Коми. Холода хоть немного и отступили - здесь потеплело до минус 20 - но на следующей неделе вновь придут аномальные морозы.

А к берегам Камчатки приближается очередной циклон. И спасателей переводят на усиленный режим работы.

"Ночью 17 января ухудшение погоды ожидается в южной части края. Прогнозируются сильные осадки в виде снега, ветер в порывах может достигать до 25 метров в секунду", - сказал замначальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Максим Лепешин.

В Якутии все без изменений - стойкий минус. И плотный морозный туман.

- В 5 метрах уже толком не видно. Еще некоторые люди у нас ездят – они ни фары, ничего не включают. Их вообще в метре только замечаешь.

Во Владивостоке после небольшого перерыва опять пошел снег. И люди вновь готовятся к заторам на дорогах.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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