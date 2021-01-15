В России готовятся к старту массовой вакцинации от коронавируса

По всей стране открываются новые прививочные пункты

За минувшие сутки в России выявили 24 тысячи 715 новых случая коронавируса. Это данные оперативного штаба. Выздоровевших - больше, чем заболевших. Из больниц выписали еще 27 тысяч 636 пациентов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ближайшие дни будет зарегистрирована третья отечественная вакцина - разработки научного центра имени Чумакова. Клинические испытания показали: она безопасна и эффективна. Массовая вакцинация по поручению Владимира Путина стартует уже в понедельник. А пока по всей стране открываются новые прививочные пункты.

До конца месяца в регионы доставят еще два миллиона доз. Очередную партию получили в Приморье. Прививают врачей, которые работают в красной зоне, передает "ТВ Центр".

Продолжается вакцинация военных. На Тихоокеанском флоте первый этап уже завершился. Сделать прививку от ковида смогли более двух тысяч человек.

В Саратовской области одними из первых в стране препарат "Спутник V" получили преподаватели и студенты вузов Минобороны.

Около двух тысяч доз вакцины доставили в Нагорный Карабах для наших миротворцев. Первыми прививку от ковида сделают военные медики, а также личный состав.

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