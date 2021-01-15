Коронавирусом в России заболели еще 24715 человек

Выздоровели 27636 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 24715 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3520531.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 5534. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3094 человека, в Подмосковье - 1361.

Выздоровели за сутки 27636 человек. Скончались – 555 заболевших. За весь период в России от коронавируса скончались 64495 человек. Общее число выздоровевших достигло 2909680.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 95,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 611417 человек.

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