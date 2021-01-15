"Я видел отчаяние людей": ситуация с коронавирусом в Бразилии вышла из-под контроля

Больницы переполнены, а пациентам остро не хватает кислорода

Жест отчаяния – жители бразильского Манауса перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание властей. Ситуация с коронавирусом на севере страны – критическая. Больницы переполнены, очередь на прием к врачам огромна. Пациентов на самолетах начали перевозить в другие штаты. Но и тем, кто получил место в палате интенсивной терапии, остро не хватает кислорода. Баллоны в медучреждения везут под охраной военных.

- Я здесь с 9 утра и видел отчаяние людей. Я даже не знаю, как объяснить, что происходит с нашей страной, потому что недопустимо, чтобы здесь был недостаток кислорода.

В соседней Венесуэле с конца декабря идет вакцинация жителей российским препаратом "Спутник V" - Каракас заключил с Москвой контракт на поставку 10 миллионов доз препарата. Теперь власти Венесуэлы начали переговоры о производстве антивирусного лекарства по российской технологии.

В еще одной латиноамериканской стране – Боливии – решили закупить "Спутник V" и британский препарат производства компании AstraZeneca. Президент страны Луис Арсе привьется именно российской вакциной.

Накануне масштабная вакцинация стартовала в Турции. Там пока применяется китайский препарат, но ведутся переговоры о закупке российского. В числе первых прививки делают медикам, пожилым людям, тем, кто страдает хроническими заболеваниями и госслужащим, занимающим ключевые посты.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, никаких проблем. Я ждал 15 минут после вакцинации. Доктор осмотрел меня, и все в порядке. Вернусь к работе", - говорит медработник Кура.

В Германии промежуточные итоги вакцинации стали поводом для серьезного расследования. Специалисты начали проверку после смерти 10 пожилых пациентов, недавно привитых препаратом Pfizer/BioNTech. Эксперты выясняют, не могло лекарство резко ухудшить состояние – время между прививкой и летальным исходом составляло от нескольких дней до всего 4 часов.

23 пожилых пациента после вакцинации тем же препаратом недавно скончались в Норвегии. Врачи говорят о том, что у всех умерших было слабое здоровье, но необходимо проверить, не могли ли побочные действия лекарства ускорить течение болезней.

С понедельника масштабная вакцинация стартует во Франции – там откроются 700 прививочных пунктов. Вместе с тем правительство страны признает, вирус стремительно распространяется. За последние сутки – 23 тысячи новых заболевших. А потому власти ужесточают уже принятые меры. С субботы на все территории республики комендантский час продлевается с 6 вечера до 6 утра.

"С понедельника все въезжающие во Францию из любой страны за пределами Европейского союза, должны будут пройти тест перед отъездом и предоставить отрицательный тест при посадке в самолет или на паром. Кроме того, они должны будут взять на себя обязательство изолироваться на 7 дней по прибытию, а затем пройти второй ПЦР-тест", - сказал Жан Кастекс, премьер-министр Франции.

Мировым лидером по числу заражений и гибели от COVID-19 остаются Соединенные Штаты. И новости из США приходят по-прежнему тревожные. В Иллинойсе биологи обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. Он не похож на недавно открытую британскую мутацию коронавируса, но также отличается повышенной заразностью.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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