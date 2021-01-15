Артем Дзюба заразился коронавирусом

Также заболел одноклубник нападающего Андрей Лунев

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюба заболел коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Уточняется, что положительный тест сдал и голкипер Андрей Лунев, также выступающий за "Зенит".

Прежде Зенит опубликовал у себя на сайте список футболистов, которые отправятся на первые зимние сборы. "Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус", - отмечается в сообщении.

За "Зенит" 32-летний Дзюба выступает с 2015 года. Вместе с питерским клубом он дважды стал чемпионом России и обладателем кубка страны. В нынешнем розыгрыше национального первенства форвард отметился 11 забитыми мячами и делит первое место в списке лучших бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.

В национальной сборной Дзюба является капитаном. Он провел за сборную 47 матчей, забив 26 голов.

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