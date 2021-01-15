Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

Операторы оказались в сложных условиях из-за пандемии

Согласно результатам исследования аналитического агентства Content Review, на которое ссылается РИА "Новости", в течение 2021 года цены на сотовую связь в России могут вырасти на 15-16%.

Как указано в материалах исследования, операторам приходится увеличивать затраты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Рост цен при этом, скорее всего, будет неравномерным.

"Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, - рассказал глава Content Review Сергей Половников.

Эксперты полагают, что компенсировать дополнительные расходы операторы будут через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

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