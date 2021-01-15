Попова: дату завершения пандемии сейчас никто не может назвать

Делать подобные прогнозы пока не представляется возможным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время не представляется возможным назвать дату окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Руководитель ведомства объяснила, что, хотя сейчас и есть понимание эпидемического процесса, о завершении пандемии говорить еще рано, передает ТАСС.

"Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока еще тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть, и понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано", - отметила Попова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 93,1 миллиона человек, 1,99 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,45 миллиона заболевших, более 63 тысяч пациентов скончались.

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