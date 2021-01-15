Рестораны Санкт-Петербурга за праздники потеряли более трети дохода

Работа ресторанного бизнеса была ограничена из-за коронавируса

За время новогодних праздников ресторанный бизнес Санкт-Петербурга потерял свыше трети доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли эксперты Сбербанка, проанализировав расходы россиян в Северной столице во время каникул, передает ТАСС.

"В период новогодних каникул объем безналичных операций по картам Сбербанка на кассах торгово-сервисных точек Санкт-Петербурга вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины всего оборота пришлось на фуд-ритейл. Ресторанный бизнес напротив, недополучил более трети дохода, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года", - сказано в сообщении.

По решению властей города в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге были закрыты кафе и рестораны, а с 4 по 10 января они не обслуживали гостей с 23:00 до 06:00. Исключения были сделаны для заведений, расположенных на вокзалах, заправках и в аэропорту, а также для столовых при организациях.

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