Попова: "Гриппа в России сегодня нет"

Такого года в стране еще не было

На сегодняшний день случаи гриппа в России не зафиксированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - цитирует Попову ТАСС.

Вместе с тем глава ведомства подчеркнула, что дату окончания пандемии коронавирусной инфекции назвать пока не представляется возможным. По ее словам, понимание эпидемического процесса есть, но о завершении пандемии говорить еще рано.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что технология создания комбинированных вакцин уже отработана. По его словам, препарат, который будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, может появиться к концу 2022 года.

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