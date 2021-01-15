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Попова: "Гриппа в России сегодня нет"

11:13
  • пятница
  • 15 января 2021

Такого года в стране еще не было

На сегодняшний день случаи гриппа в России не зафиксированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Мы готовы забыть о том, что такое грипп. Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблюдаем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года еще не было", - цитирует Попову ТАСС.

Вместе с тем глава ведомства подчеркнула, что дату окончания пандемии коронавирусной инфекции назвать пока не представляется возможным. По ее словам, понимание эпидемического процесса есть, но о завершении пандемии говорить еще рано.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что технология создания комбинированных вакцин уже отработана. По его словам, препарат, который будет защищать и от гриппа, и от коронавируса, может появиться к концу 2022 года.

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