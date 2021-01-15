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Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19

11:13
  • пятница
  • 15 января 2021

Это может произойти уже в ближайшие дни

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России в ближайшие дни, передает ТАСС.

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"Институт Чумакова днями должен получить регистрационное удостоверение, но результаты клиники уже очень хороши и очень показательны", - сказала глава ведомства.

К настоящему моменту Министерство здравоохранения зарегистрировало две российские вакцины от COVID-19 - это "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".

Еще один препарат готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На этапе доклинических исследований находится генетическая вакцина "Урал" от завода "Медсинтез".

Как ранее подсчитало Министерство финансов, массовая вакцинация россиян обойдется бюджету в сумму от 75 до 100 миллиардов рублей.

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