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От коронавируса в Москве вылечились еще 6602 пациента

11:24
  • пятница
  • 15 января 2021

Число выздоровевших от инфекции в столице увеличилось до 729089

В российской столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 6602 человека, передает федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

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"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 729089. Подтверждено 5534 новых случаев заражения, госпитализировано 1522 человека, скончался 81 пациент", - сказано в сообщении.

Оперштаб вновь попросил всех граждан оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врачей.

Всего в России за минувшие сутки выявили 24715 случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 3520531. Выздоровели 27636 человек, скончались 555 заболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дату окончания пандемии назвать пока не представляется возможным. По ее словам, понимание эпидемического процесса есть, но о завершении пандемии говорить еще рано.

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