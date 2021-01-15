ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Словакии ввели крупный штраф за вакцинирование от COVID-19 вне очереди

11:29
  • пятница
  • 15 января 2021

За нарушение установленного порядка придется заплатить 10 тысяч евро

В Словакии парламент утвердил штраф в размере 10 тысяч евро за нарушение очередности по вакцинации от коронавируса за счет использования служебного положения.

Страны Европы вынуждены ужесточать меры из-за коронавируса
Франция вводит с 16 января комендантский час

По мнению законодателей, крупные штрафы помогут отбить желание у имеющих доступ к вакцине чиновников и медперсонала клиник, где делаются прививки против COVID-19, обеспечить доступ к дефицитному препарату вне очереди родственникам и друзьям. Ранее за подобные нарушения лишился поста директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский.

Массовая вакцинация населения началась в Словакии 26 декабря – сразу после того, как в страну доставили первую партию препарата совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь прививку делают пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, медработникам и высшим должностным лицам, обеспечивающим бесперебойное функционирование государства и экономики.

На сегодняшний день в Словакии, население которой составляет около 5,5 миллионов граждан, число заболевших коронавирусом достигло 217 978 человек, из них 3 260 пациентов умерли. С 1 января в стране резко ужесточили меры эпидемической безопасности, направленные на сокращение социальных контактов граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.