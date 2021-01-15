В Словакии ввели крупный штраф за вакцинирование от COVID-19 вне очереди

За нарушение установленного порядка придется заплатить 10 тысяч евро

В Словакии парламент утвердил штраф в размере 10 тысяч евро за нарушение очередности по вакцинации от коронавируса за счет использования служебного положения.

По мнению законодателей, крупные штрафы помогут отбить желание у имеющих доступ к вакцине чиновников и медперсонала клиник, где делаются прививки против COVID-19, обеспечить доступ к дефицитному препарату вне очереди родственникам и друзьям. Ранее за подобные нарушения лишился поста директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский.

Массовая вакцинация населения началась в Словакии 26 декабря – сразу после того, как в страну доставили первую партию препарата совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь прививку делают пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, медработникам и высшим должностным лицам, обеспечивающим бесперебойное функционирование государства и экономики.

На сегодняшний день в Словакии, население которой составляет около 5,5 миллионов граждан, число заболевших коронавирусом достигло 217 978 человек, из них 3 260 пациентов умерли. С 1 января в стране резко ужесточили меры эпидемической безопасности, направленные на сокращение социальных контактов граждан.

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