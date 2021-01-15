Вдова Грачевского простилась с мужем в Сети

Она не смогла навестить супруга в реанимации перед смертью

Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская после смерти мужа оставила для него в Сети эмоциональное послание. Знакомые семьи рассказали, что она не успела лично проститься с супругом перед его смертью, но увидела его в реанимации через стекло.

"Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что?" - написала она. У 36-летней Белоцерковской и 71-летнего Грачевского весной 2020 года родился сын Филипп.

Отреагировала на смерть худрука "Ералаша" и его вторая жена Анна Грачевская. "Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!" - заявила экс-супруга режиссера в Instagram.

Грачевский скончался вечером в четверг, 14 января, в одной из московских клиник. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, врачам несколько раз пришлось вводить его в искусственную кому.

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