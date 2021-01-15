ВЦИОМ: большинство россиян мечтают жить в частном доме

Но переехать мешает недостаток средств

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% россиян предпочли бы жить в индивидуальном доме. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Вместе с тем 28% заявили, что их идеал проживания - многоквартирные дома.

Как уточняется в материалах, 64% участников опроса сообщили, что живут в квартире, 29% респондентов - в частном доме или в коттеджном поселке.

Также россиян спросили, что именно мешает им переехать в индивидуальный дом. Недостаток денег, заявили 73% опрошенных. Еще 14% сказали, что их устраивает нынешнее жилье, 13% заметили, что не готовы тратиться на постоянные вложения, которых требует дом.

Опрос проводили в сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"