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ВЦИОМ: большинство россиян мечтают жить в частном доме

11:59
  • пятница
  • 15 января 2021

Но переехать мешает недостаток средств

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% россиян предпочли бы жить в индивидуальном доме. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

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Вместе с тем 28% заявили, что их идеал проживания - многоквартирные дома.

Как уточняется в материалах, 64% участников опроса сообщили, что живут в квартире, 29% респондентов - в частном доме или в коттеджном поселке.

Также россиян спросили, что именно мешает им переехать в индивидуальный дом. Недостаток денег, заявили 73% опрошенных. Еще 14% сказали, что их устраивает нынешнее жилье, 13% заметили, что не готовы тратиться на постоянные вложения, которых требует дом.

Опрос проводили в сентября 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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