МИД подвел итоги развития отношений с США за четыре года

Наладить связи так и не удалось, отметила Мария Захарова

Москве так и не удалось наладить отношения с администрацией покидающего свой пост президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки. В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине", - сказала в ходе брифинга Захарова.

Трамп стал 45-м президентом США в январе 2017 года. На родине его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем. Москва и сам Трамп эти обвинения отвергали. За время своего президентства Трамп принял множество скандальных решений - в частности, вышел из Парижского соглашения по климату и ДРСМД, а также разорвал ядерную сделку с Ираном.

13 января палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Сенат намерен рассмотреть дело 20 января. На этот же день назначена инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

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