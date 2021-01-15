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В России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

12:27
  • пятница
  • 15 января 2021

Болезнь станет сезонной, уверены в Роспотребнадзоре

В России за время пандемии нашли почти полторы тысячи мутаций коронавируса, анализом информации занимается саратовский институт "Микроб". Об этом в ходе своего выступления в рамках Гайдаровского форума сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Изменения, о которых сегодня говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, было видно еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были еще в июне", - уточнила руководитель ведомства, которую цитирует ТАСС.

Она также добавила, что, судя по сегодняшним тенденциям, COVID-19 станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Оснований полагать, что циркуляция вируса остановится, нет.

Всего в мире коронавирусом заразились более 93,1 миллиона человек, около 2 миллионов скончались.

Третья российская вакцина может быть зарегистрирована уже в ближайшие дни. Прежде Минздрав зарегистрировал препараты "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

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