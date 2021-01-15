Мишустин назначил глав новых подразделений в аппарате правительства

Замгендиректора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков стал главой департамента транспорта

Несколько новых структурных подразделений аппарата правительства получили руководителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА "Новости".

Василий Анохин, работавший заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавил департамент регионального развития. Главой департамента промышленности стал Кирилл Лысогорский. Ранее он занимал должность руководителя департамента промышленности, энергетики и транспорта.

Максим Степанов, прежде работавший в департаменте регионального развития и инфраструктуры, назначен главой департамента строительства, а начальником департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования - Павел Степанов, который ранее был главой департамента сопровождения законопроектной деятельности.

Генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский теперь занимает пост руководителя департамента энергетики, замгендиректора ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков - главы департамента транспорта. Александр Буряк будет главой в сводно-аналитическим управлении правительства. Ранее он был замначальника аналитического управления ФНС.

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