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В Роспотребнадзоре отметили тенденцию к стабилизации ситуации с коронавирусом

12:44
  • пятница
  • 15 января 2021

COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции

В Роспотребнадзоре предположили, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден. Как заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в ведомстве отмечают тенденцию к стабилизации ситуации.

"И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден", - сказала Пшеничная (цитата по РИА новости).

Она сообщила, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что число выписанных по выздоровлению от COVID-19 почти на 2900 человек превышает количество заболевших за сутки.

За последние сутки в России выявлено 24715 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3258 (13,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Выздоровевших - 27 636 человек.

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